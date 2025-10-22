Nella serata di lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone – Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di un uomo di 47 anni del luogo, in sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova a cui era sottoposto. L’uomo, infatti, a causa di una precedente condanna per reati contro il patrimonio era sottoposto all’affidamento in prova, una misura alternativa alla detenzione che permette, in particolari circostanze, a chi ha ricevuto una condanna di scontare la pena fuori dal carcere: nella nottata di domenica, tuttavia, i Carabinieri di Cirò Marina l’hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di maltrattamenti in famiglia, dopo che, secondo la minuziosa ricostruzione effettuata, sono emerse condotte maltrattanti nei confronti della compagna, vittima, in più occasioni, di violenza sia fisica che verbale, con schiaffi, insulti e minacce. Per queste ragioni, l’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro ha immediatamente revocato il beneficio, disponendo l’immediata cattura del soggetto, e l’accompagnamento in carcere.

Il procedimento per il delitto di maltrattamenti in famiglia si trova nella fase delle indagini preliminari, e, l’eventuale colpevolezza dell’indagato in ordine al reato contestato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.