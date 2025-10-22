Festival dello Ionio – Stagione concertistica 25/26

Torna la grande musica a Crotone, con nuove energie e una visione ancora più ambiziosa!

Una Promessa di crescita per la provincia di Crotone.

Dopo il successo straordinario dell’edizione 24/24, prende il via la Seconda Stagione Concertistica, un progetto che non è solo un cartellone di eventi, ma un vero e proprio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del nostro territorio.

Concerti di musica da camera con i musicisti della provincia, professionisti che portano avanti con orgoglio l’eccellenza musicale crotonese.

L’Orchestra Giovanile Crotonese e String Chamber Orchestra formata da giovani talenti del territorio , è il cuore pulsante di questa iniziativa: una fucina di creatività, dedizione e futuro.

Questa stagione è molto più di una rassegna: è un investimento nel talento, nella formazione, nell’identità culturale della nostra comunità.

Crediamo che la musica possa essere un motore di crescita, uno strumento di coesione e un’opportunità concreta per i nostri giovani.

La cultura musicale a Crotone continua a crescere. Insieme. Per restare. Per ispirare.

Direzione artistica del gruppo musicale ADIEMUS Ensemble, con il M. Damiano Morise, Giuseppe Iovine e il presidente dell’associazione ADIEMUS APS Francesco Drago

Primo Appuntamento, sabato 25 ottobre 2025

Museo e Giardini di Pitagora (Crotone)

Ore 19.00

Con Hyle Saxophone Quartet