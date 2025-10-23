Un’altra zona della città si aggiunge a quelle che già usufruiscono del servizio di raccolta differenziata porta a porta: l’area Nord di Crotone – lato mare.

Altri cittadini, dunque, si preparano a proseguire il percorso virtuoso messo in campo dal Comune e da Akrea con il contributo del Conai in materia di raccolta differenziata.

In particolare a partire dal 29 ottobre il servizio riguarderà località Cannoniere (via Bocche del Leone, via delle Primule, via degli Aranci, via dei Limoni, via dei Narcisi, via del Mirto, via dei Bergamotti) e località Gabella (via dei Delfini, via degli Abeti, via delle Azalee, via della Maggiorana, via dei Lillà, via delle Gardenie, via delle Rose)

In queste vie sarà effettuata una conversione dell’originario servizio di raccolta stradale nel nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

I rifiuti dovranno essere conferiti solo ed esclusivamente nei giorni ed orari indicati nel calendario consegnato alle utenze interessate, utilizzando i contenitori forniti posti in prossimità delle proprie domiciliazioni secondo le modalità previste.

Per chi non era presente al momento della consegna a domicilio dei mastelli per la raccolta differenziata, sarà comunque possibile ritirare il kit presso l’isola ecologica di via Saffo, aperta dal lunedì al sabato dalle 07:40 alle 14:00.

Inoltre domani 24 ottobre alle ore 17:30 presso la sede dell’associazione Comitato di Quartiere per Margherita Aps in via dei Gelsomini 68/b, si terrà un incontro pubblico con Akrea e Conai, dedicato alla partenza del servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri Gabella e Cannoniere.

Nell’occasione si potranno anche ritirare i mastelli per l’avvio della raccolta differenziata porta a porta.

Comune, Akrea e Conai, come sta avvenendo nelle zone in cui il servizio è da tempo avviato, sono certi della collaborazione dei cittadini per proseguire nel contribuire alla realizzazione del percorso virtuoso avviato.