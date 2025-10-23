Su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione e ricostruzione di una nuova scuola per l’infanzia in località Pizzuta, in via San Giuseppe, per un importo complessivo di 620.000 euro, nell’ambito del programma Agenda Urbana.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo significativo nella strategia di riqualificazione e potenziamento del patrimonio scolastico comunale, con l’obiettivo di offrire spazi moderni, sicuri e funzionali per la formazione e la crescita dei più piccoli.

Il nuovo edificio scolastico, a pianta quadrata è stato progettato per garantire comfort, efficienza energetica e accessibilità, oltre a una configurazione spaziale flessibile e inclusiva.

La nuova struttura ospiterà spazi dedicati a diverse attività educative e formative: attività didattiche tradizionali, con aule moderne e attrezzate per lezioni frontali, lavori di gruppo e attività individuali, attività ludico-ricreative, con ampie aree interne ed esterne per il gioco libero e strutturato, laboratori creativi, scientifici e musicali, per favorire l’apprendimento esperienziale e interdisciplinare, attività fisiche e psicomotorie, in spazi pensati per lo sviluppo motorio e la consapevolezza corporea, zone di socializzazione e accoglienza, progettate per favorire l’interazione tra alunni, personale scolastico e famiglie, aree dedicate alla pausa e al ristoro, organizzate per promuovere autonomia e corrette pratiche igieniche, spazi per il riposo pomeridiano dei bambini più piccoli, attrezzati per garantire comfort e tranquillità.

L’intero progetto mira a sostenere un approccio pedagogico flessibile e inclusivo, capace di integrare l’apprendimento strutturato con quello esperienziale e ludico, in un ambiente sicuro e stimolante.

“Con questo intervento proseguiamo il percorso di rinnovamento che l’amministrazione Voce ha impresso nel settore dell’edilizia scolastica comunale. Si tratta della terza nuova scuola che andremo a realizzare, un investimento importante per le famiglie e per il futuro educativo dei nostri bambini. Vogliamo offrire spazi moderni e accoglienti, in grado di accompagnare la crescita dei nostri ragazzi in un contesto di qualità e sicurezza” dichiara l’assessore Rossella Parise.