Il pilota calabrese ritorna nel Tempio della Velocità, teatro delle sue vittorie più belle, e nel weekend del 26 ottobre rilancia la sfida al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano con la quale l’obiettivo è concludere al meglio la stagione nelle ultime due gare in programma: appuntamento a sabato alle 15.10 e domenica alle 12.30in diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it

Castrovillari (CS), 23 ottobre 2025. L’obiettivo sarà quello di concludere al meglio la stagione 2025 per Simone Iaquinta, che nel weekend del 26 ottobre torna in azione sullo storico circuito di Monza per affrontare l’ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia. Un gran gala finale in pista con tanti temi e sfide che il già due volte vincitore del titolo assoluto del prestigioso monomarca tricolore ha intenzione di onorare al volante della Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli preparata dal team Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano. Per il driver calabrese lo scenario del Tempio della Velocità rievoca bei ricordi e le vittorie più importanti della carriera, oltre a grandi duelli di vertice che l’hanno visto salire sul podio anche a livello internazionale nella Porsche Supercup. Coronare la stagione che l’ha già visto lottare per il successo a Misano (con tanto di pole position) e al Mugello con un ulteriore exploit sarà il filo conduttore del fine settimana.

“Speriamo di riuscire ad andare forte fin dal via delle prove– dichiara Simone Iaquinta alla vigilia della finalissima –; l’importante è che a livello tecnico tutto possa funzionare a dovere. A Monza sono sempre stato veloce, è un circuito dove, come ad esempio a Imola, si può fare la differenza. Questo potrebbe essere un fattore a noi favorevole, soprattutto pensando al fatto che la pista sarà fredda. La Monza di ottobre non è quella di agosto, nelle frenate e sui cordoli la macchina reagisce in maniera diversa, quindi l’interpretazione è più complessa e si può fare ulteriore differenza. Naturalmente lì davanti saremo comunque tutti molto vicini, per questo disporre di una perfetta messa a punto è fondamentale. Con la squadra partiamo da buone basi e dalle ottime esperienze vissute negli anni scorsi. Incrociamo le dita, ci piacerebbe davvero poter concludere bene questo 2025”.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Sullo storico circuito brianzolo la Carrera Cup Italia avvia le sfide finali venerdì 24 ottobre alle 15.25 con l’unica sessione di prove libere in programma nel weekend. A seguire, sabato il clou con qualifiche (alle 10.00) e nel pomeriggio con gara 1, al via alle 15.10. Domenica ultimi duelli della stagione in gara 2, che scatta alle 12.30. Entrambe le corse prevedono la distanza di 30 minuti + 1 giro e saranno trasmesse in diretta e on demand fra i contenuti gratuiti di Dazn (basta iscriversi al network) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.