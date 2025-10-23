Sabato 25 ottobre 2025, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si terrà il Convegno Nazionale promosso da CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie, dal titolo “Parità e Famiglia: nuove prospettive tra lavoro, genitorialità e diritti”.

L’evento, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Specialistica (SAFSA) in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, rappresenta un momento di confronto nazionale sui temi della parità di genere, della tutela dei minori, delle politiche familiari e delle nuove sfide nel mondo del lavoro.

Tra i partecipanti al Convegno figura anche l’Avv. Salvatore Rocca, in qualità di Presidente di CAMMINO Crotone, che porterà il proprio contributo sulle buone pratiche e le iniziative territoriali promosse dal gruppo crotonese a sostegno della genitorialità e dell’equilibrio tra vita familiare e professionale.

L’incontro, che si svolgerà alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, dell’accademia e dell’avvocatura, sarà articolato in due sessioni: la prima dedicata alle pari opportunità dei genitori in ambito lavorativo, la seconda al tema dei minori e dei rapporti genitoriali in un’ottica di uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali.

L’Avv. Rocca, sottolinea come “la parità e la famiglia rappresentino i pilastri di una società giusta e moderna; la sfida dell’avvocatura contemporanea è quella di promuovere modelli di tutela che valorizzino il ruolo di entrambi i genitori e garantiscano il benessere dei figli”.

Il Convegno, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, vedrà la partecipazione di numerosi esperti e studiosi a livello nazionale, confermandosi un appuntamento di rilievo per la formazione e il dialogo interdisciplinare su temi centrali per il diritto di famiglia e le pari opportunità.