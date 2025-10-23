CROTONE – Nasce un nuovo progetto politico ispirato ai valori della Dottrina Sociale della Chiesa. Si chiama “Libertà è Democrazia – Futuro Europa Italia” ed è pronto a scendere in campo in vista delle elezioni comunali di Crotone, con l’obiettivo di dare vita a una proposta civica, partecipata e inclusiva.

«Chiamiaci per fare insieme la lista» è l’invito che campeggia sul manifesto diffuso in città: un appello aperto a tutte le persone di buona volontà che vogliono contribuire al rinnovamento della politica locale attraverso un impegno concreto, fondato su libertà, responsabilità e solidarietà.

A guidare il movimento è Giancarlo Affatato, presidente e coordinatore nazionale, che sottolinea come il partito voglia rappresentare «una casa comune per chi crede nei valori autentici della democrazia, nel rispetto della dignità umana e nella centralità della persona».

“Libertà è Democrazia” si definisce un partito nuovo, nato per unire cittadini, professionisti e associazioni in un progetto di partecipazione dal basso. Tra gli obiettivi dichiarati: favorire la buona amministrazione, promuovere la cultura della legalità, sostenere le famiglie, i giovani e il lavoro, con particolare attenzione alle politiche sociali e ambientali.

