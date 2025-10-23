Pasolini e la profezia su Cutro

Convegno a 50 anni dalla morte del poeta, scrittore e regista

Interverranno il regista Mimmo Calopresti e i professori Mario Caligiuri e Carlo Fanelli, reading a cura di Carlo Gallo e testimonianza di Luigi Chiellino

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

CUTRO – “Pasolini e la profezia su Cutro. Convegno a 50 anni dalla morte del poeta, scrittore e regista”. È l’evento che il Centro studi e ricerche Diego Tajani promuove e organizza in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa di una delle figure più poliedriche e significative della cultura italiana del Novecento. Cutro e la Calabria hanno un legame profondo con Pier Paolo

Pasolini, perché hanno rappresentato un luogo per le sue indagini e riflessioni. In particolare, il suo capolavoro cinematografico, il film “Il Vangelo secondo Matteo”, è stato girato con attori non professionisti cutresi e i calanchi del Marchesato, sedimenti pleistocenici da lui descritti come “dune gialle”, sono stati scelti dal regista per rappresentare alcune scene.

Il Centro studi ha pertanto proposto al Comune di intitolare il belvedere sui calanchi a Pasolini e ha organizzato un convegno che si terrà il prossimo 2 novembre, nella sala Falcone e Borsellino, dalle ore 9.30. Interverranno Mario Caligiuri, docente di Pedagogia generale (UniCal), curatore del volume “Pasolini “cattivo” maestro” (Rubbettino, 2024); Carlo Fanelli, docente di Discipline dello spettacolo (UniCal), curatore del volume “Pasolini e la Calabria” (Pellegrini, 2023); Mimmo Calopresti, regista, autore, tra l’altro, del docufilm “Cutro, Calabria, Italia” dedicato al naufragio avvenuto il 26 febbraio 2023 e vincitore dei Nastri d’Argento 2025, che cita passaggi del “Vangelo” di Pasolini per tracciare un rapporto ideale con la solidarietà mostrata dalla popolazione di Cutro, poiché alcuni pescatori tentarono di salvare le vittime. Previsti anche un reading a cura dell’attore Carlo Gallo e una testimonianza di Luigi Chiellino. Saluti istituzionali a cura del viceprefetto aggiunto Zaccaria Sica, commissario straordinario del Comune di Cutro, e del senatore Maurizio Mesoraca, presidente del Centro studi e ricerche Diego Tajani. I lavori del convegno saranno coordinati dal giornalista Antonio Anastasi.

In programma anche proiezioni del film “Il Vangelo secondo Matteo” (dal 31 al 2 novembre, in piazza Rino Gaetano, dalle ore 18) e la passeggiata letteraria “Sulle dune di Pasolini” a cura dell’associazione “Calanchi del Marchesato” (9 novembre, raduno alle ore 9.30 in via Barbara Micarelli).