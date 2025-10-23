La continuità del servizio sarà garantita presso la sede di Cerenzia

Crotone, 23 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Caccuri sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nella sede di via Campo si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Per tutto il periodo di chiusura dell’ufficio postale di Caccuri, la continuità del servizio sarà garantita presso la sede di Poste Italiane di Cerenzia disponibile da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,45.