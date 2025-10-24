Dopo il successo delle passate edizioni, il Museo di Pitagora riapre le porte alla grande musica con una nuova e coinvolgente stagione culturale. il Concerto “Musiche d’autore da film si conferma appuntamento imprescindibile per chi ama lasciarsi ispirare dal suono, dalla memoria e dalla bellezza.

Il concerto di mercoledì 22 ottobre, intitolato “Musiche d’autore da film”, condurrà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Un omaggio ai grandi compositori e alle melodie che, grazie alla magia della settima arte, sono diventate patrimonio collettivo.

L’evento si inserisce all’interno degli Incontri Musicali Mediterranei, il ciclo di concerti che da anni anima il Museo di Pitagora con performance che uniscono tradizione, sperimentazione e dialogo interculturale. Un progetto che affonda le radici nella visione pitagorica dell’armonia come principio universale.

Un’esperienza da vivere nella suggestiva cornice del Parco Pignera, dove musica e filosofia si incontrano per dare voce a emozioni senza tempo.

Ingresso fino ad esaurimento posti.

Museo di Pitagora – Crotone

Mercoledì 22 ottobre – ore 20,00