Cari compaesani di Crucoli e Torretta,

È giunto il momento di costruire un futuro diverso per il nostro Comune, che metta al centro le persone, i legami e i valori che ci rendono unici.

Siamo qui per presentarvi BENE COMUNE, un’iniziativa nata dalla condivisione di idee di un gruppo di persone che vogliono ridare voce alla comunità.

Il nostro impegno, come BENE COMUNE, è chiaro ed inequivocabile: riportare la comunità al centro di ogni decisione. Lo faremo organizzando incontri pubblici che raccolgano idee, preoccupazioni e bisogni.

Tutto questo richiederà impegno, dedizione e soprattutto una dose massiccia di fiducia; unendo le forze, realizzeremo un paese moderno e unito.

L’attuale amministrazione ha avuto la sua occasione ed ha completamente fallito. Oggi vi è l’esigenza di una nuova visione politica che superi la logica degli schieramenti e metta al centro il Bene Comune.

Partecipa, proponi, collabora.

Insieme, ricostruiremo la nostra comunità per il Bene Comune.

Il Gruppo

Aiello Luigi – Aiello Roberto – Afflitto Raffaele – Albanese Samuele – Basile Carmine – Capalbo Alfonso – Capalbo Antonio – Cerminara Daniele – Fontana Francesco – Fontana Saverio – Gentile Domenico – Grillo Enzo – Lama Battista – Mancini Cosimo – Mazziotti Andrea – Mazziotti Francesco – Palmieri Franco – Scigliano Emilio – Vincenzo Francesco – Vizza Francesco – Zampino Ald