Domenica 26 ottobre, nell’ambito del progetto “Mettiamo in Moto la Cultura – Memorial Giovanni Vrenna – Un cuore su due ruote”, parte del ciclo “8 Gite Sociali alla riscoperta del territorio calabrese”, il Moto Club Crotone “Ugo Gallo” organizza l’ottava e ultima tappa dell’anno a Cirò Marina (KR). L’iniziativa, riservata esclusivamente ai soci del Moto Club, rientra nel Calendario Mototuristico 2025 del Club e si propone di promuovere le risorse turistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche della Calabria.

Cirò Marina, situata sulla costa ionica calabrese, è rinomata per le sue spiagge dorate, il clima mite e la lunga tradizione vitivinicola che ha reso celebre il vino Cirò DOC, simbolo di eccellenza regionale. Il Comune di Cirò Marina ha concesso il proprio patrocinio ufficiale all’iniziativa, riconoscendo il valore del progetto e l’importanza di promuovere il territorio anche attraverso il turismo motociclistico culturale.

L’evento prevede anche una visita guidata ai Mercati Saraceni, preziosa testimonianza del passato commerciale e architettonico della cittadina. Il ritrovo è fissato alle ore 09:30 in Piazza Pitagora a Crotone, con partenza in moto alle ore 10:00.

All’arrivo, i partecipanti saranno accolti dal Sindaco Sergio Ferrari per un saluto di benvenuto, a cui seguirà la visita ai Mercati Saraceni. Successivamente è prevista la pausa pranzo e, nel pomeriggio, un giro turistico del territorio. Il rientro a Crotone è previsto per le ore 17:00.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per coniugare la passione motociclistica con la scoperta culturale e la valorizzazione del territorio, consolidando al tempo stesso lo spirito di socialità e aggregazione che da sempre contraddistingue il club.

Il presidente del Moto Club, Fabio Gallo, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: «Con questa ultima tappa si chiude un anno intenso e ricco di esperienze. Mettiamo in Moto la Cultura, al suo ventunesimo anno, continua a crescere, raccogliendo consensi e interesse. Anche quest’anno abbiamo scoperto luoghi straordinari e ci impegneremo, nel prossimo, a far conoscere e valorizzare ulteriori bellezze della nostra Calabria».