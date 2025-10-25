I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, con tutte le sedi distaccate della provincia, sono stati impegnati questa notte in una serie di interventi tra incendi e altre attività di soccorso tecnico urgente.

Si sono susseguiti una serie di interventi dalle ore 20 di ieri, 24 ottobre, fino alle prime luci dell’alba.

Nel corso della notte, la squadra della Centrale di Crotone è intervenuta per lo spegnimento di un cavo Enel in fiamme, che aveva provocato disagi alla rete elettrica nel centro storico della città e potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Parallelamente, un incendio di vegetazione ha interessato un’area abitata a Isola di Capo Rizzuto, richiedendo l’intervento di più mezzi antincendio anche del distaccamento aeroportuale di S. Anna, per evitare che le fiamme si propagassero verso le case adiacenti.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Petilia Policastro sono poi stati chiamati per un incendio all’interno di un’abitazione privata a Roccabernarda, in Via Giocatori: le fiamme, sviluppatesi in un magazzino sottostante l’abitazione, sono state rapidamente domate, impedendo che raggiungessero la tavernetta adiacente e il piano superiore abitato.

Infine, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina sono intervenuti per un incidente stradale sul lungomare di Torre Melissa, dove un’autovettura è finita fuori strada: i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo con il supporto dell’autogru giunta dalla sede centrale di Crotone. Il conducente, originario di Crotone, è rimasto illeso. Sul posto presenti i Carabinieri per i rilievi di competenza.