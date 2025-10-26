Cirò Marina si è raccolta in un abbraccio di luce e silenzio per Rocco, il bambino di 11 anni che sta lottando per la vita dopo la caduta da un balcone avvenuta a Roma. Una comunità intera ha deciso di non restare in attesa, ma di camminare unita, con una fiaccolata carica di emozione e speranza.

In tanti hanno percorso le strade del paese stringendo una candela accesa, un segno di vicinanza e di preghiera per Rocco e la sua famiglia. In testa al corteo, lo striscione con le parole che tutti ripetono con il cuore in gola: “Forza Rocco, ti aspettiamo” accompagnato da un grande cuore rosso. Gli amici, familiari e cittadini, tutti presenti per dire che questo bambino non è solo, che la sua città lotta con lui.

Tra lacrime, silenzi e mani intrecciate, la speranza è stata la vera protagonista della serata. Ogni candela ha rappresentato un pensiero, una preghiera, un messaggio che idealmente vuole raggiungere Rocco nel suo letto d’ospedale al Bambino Gesù.

Cirò Marina continuerà ad aspettarlo con la stessa luce che ha illuminato questa fiaccolata. Perché l’unico desiderio di tutti è uno soltanto: vedere presto il suo sorriso ritornare e poter dire davvero, insieme, «Bentornato a casa, Rocco».