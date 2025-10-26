Screenshot

La sua vita è stata un continuo progetto d’amore ed ha regalato a quanti l’hanno incontrata e vissuta, le emozioni più belle.

La sua anima era piena di colori che hanno riempito il mondo che toccava con la sua delicatezza, la sua gentilezza e con quella luce che solo lei sapeva emanare.

Sara era una sorpresa, era fiducia, era sorriso, era festa, donna saggia, bella e forte, solare e vera, sempre presente per chiunque avesse bisogno di lei.

La cosa che più la distingueva era il riuscire a dare importanza e priorità a ciò che veramente contava nella vita: il tempo per lei era davvero prezioso, proprio perché nella sua vita le “attese” sono state molte e non da meno la sua pazienza a saper aspettare con fede.

Un cammino difficile il suo, tortuoso sin dalla nascita, ma che ha accolto con forza e coraggio perché sapeva che ogni respiro per lei era il regalo più grande per emozionarsi al mondo.

Tutto intorno a lei era energia, voglia di fare; essere Sara voleva dire essere altruismo, consiglio e fede verso un vissuto, che seppur breve, è stato gigantesco.

All’età di 15 anni è riuscita a dimostrare la sua forza, il suo coraggio e la sua voglia di vivere, sottoponendosi ad un trapianto di cuore donato da un angelo di nome Karin, che la famiglia non smetterà mai di ringraziare per questo immenso e gratuito gesto d’amore.

L’Ospedale Sant’Orsola di Bologna è stata la sua seconda e affettuosa famiglia, alla quale la sua cara mamma e il suo caro papà hanno deciso di affidarsi.

Sara ha avuto la possibilità di vivere per altri 25 anni, durante i quali ha assaporato ogni esperienza, con la leggerezza che desiderava fin da bambina e con la possibilità di fare quello che faceva chiunque le fosse intorno, senza chiedere mai aiuto.

Ha costruito, passo dopo passo, la sua famiglia con l’amore della sua vita, Salvatore, che l’ha amata incondizionatamente e insieme hanno deciso con determinazione di moltiplicare l’amore ricevuto, diventando i genitori del loro principe indiano più bello: Raffaele Sagar.

Questo infinito gesto d’amore è stato reso possibile anche dalla sua grande fede in Dio e dall’amore verso la Madonna di Medjugorje, che ogni anno, per 13 anni, andava a visitare.

La Vergine le ha dato la forza di affrontare ogni avversità, con la certezza dell’esistenza consapevole di un Paradiso che in pochi hanno la gioia di conoscere.

Sara mai avrebbe voluto lasciare la sua cara e amata famiglia, sempre unita e della quale diceva essere la sua forza.

Lei, con le sue sorelle Tiziana e Valentina, non erano tre persone distinte ma una sola anima, e hanno sempre raccontato al mondo la loro storia d’amore, insieme alla loro meravigliosa mamma e al loro papà, definito il “gigante buono”.

Probabilmente, però, era troppo straordinaria per restare su questa Terra.

Sara è nata in cielo e le campane hanno suonato a festa, dipingendo il cielo di un rosa raggiante come la luce che portava nel suo cuore.

Quello stesso cuore che ha preso forma da un rosario di palloncini bianchi e azzurri, lasciati levare in cielo insieme alla sua anima!

In molti hanno chiesto di definire questa meravigliosa creatura quale era Sara e a questo punto ce lo ha suggerito il cielo al tramonto, che ha sorpreso un’intera comunità con i suoi colori indefiniti e la sua quiete: è parso di guardare attraverso gli occhi di quella coraggiosa donna, sorella, madre, amica, moglie, zia immensamente amata, che portava il nome di Sara.

La comunità di Cirò Marina si è stretta attorno alla famiglia di Sara Scilanga ieri, sabato 25 ottobre, nella Chiesa di San Giuseppe, dove si sono svolti i funerali nel primo pomeriggio.

Tra profonda commozione e una grande partecipazione di amici e parenti, tutti hanno voluto rendere l’ultimo saluto a Sara, accompagnandola con la preghiera e con l’affetto che lei stessa ha donato in ogni giorno della sua vita.

Oggi, 26 ottobre, resta il dolore di una perdita immensa, ma anche la certezza che il cuore di Sara continuerà a battere in chi l’ha amata e continuerà a farlo vivere attraverso il ricordo di ciò che è stata: un capolavoro d’amore.