Il Leo Club Cirò Krimisa presenta il progetto “SAFE LOVE” – La chiave dell’amore è la sicurezza”, che costituisce il nuovo Tema di Sensibilizzazione Nazionale del Leo Club Italia ed accompagnerà l’associazione per i prossimi tre anni.

Il 23 ottobre è stato per molti un giovedì̀ come un altro, ma per gli alunni delle classi quarte del Liceo Scientifico L. Adorisio quel giovedì̀ è diventato sinonimo di crescita.

“Safe Love- la chiave dell’amore è la sicurezza” è il titolo dell’evento organizzato dal Leo Club Cirò Krimisa, presieduto per l’anno sociale 2025-2026 dalla giovane Asya Pucci, che ha l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione, del rispetto e della conoscenza relativa all’educazione affettiva e sessuale, tema prioritario per crescere con consapevolezza, divulgando quante più̀ informazioni possibili, al fine di responsabilizzare e mettere in sicurezza anche i momenti più̀ intimi.

Alla presenza del Dirigente Scolastico Giuseppe Peduto, e di tante autorità Istituzionali e Lionistiche, tra cui la presidente del Lions Club Orsola Siciliani e la Chairperson Leo per la Calabria, Mariolina De Franco, i giovani studenti dell’Istituto, riuniti nell’aula magna, hanno avuto l’opportunità̀ di assistere ad interventi significativi di esperti relatori nel campo: il pediatra, dott. Antonio Aloisio, la dott.ssa ostetrica Marisa De Vincenzo e la dott.ssa psicologa Pamela Liotti.

Ad introdurre l’argomento è stato il dott. Antonio Aloisio, con un’analisi dettagliata delle malattie sessualmente trasmissibili e dei pericoli che esse comportano, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’attenzione che dobbiamo riservare nel quotidiano, dagli aspetti più̀ superficiali a quelli più̀ intimi.

Il tema della prevenzione è stato poi approfondito e reso centrale nel discorso della dott.ssa Marisa De Vincenzo, che con la sua professionalità̀ ha affrontato tutti i classici dubbi adolescenziali relativi all’argomento, spiegando ai ragazzi i metodi contraccettivi e la loro importanza.

Il terzo nucleo tematico, quello della consapevolezza, è stato affrontato dalla dott.ssa Pamela Liotti, che con la sua delicatezza e capacità di rendere partecipi i ragazzi, ha riportato quanto sia frequente a quest’età̀, avere una visione “distorta” dell’amore, che spesso ci spinge ad insabbiare valori fondamentali come il rispetto e la fiducia per noi stessi. Ha puntualizzato, inoltre, quanto sia importante parlare e lasciarsi consigliare dalle persone giuste, che possano aiutarci a fare chiarezza qualora avessimo dubbi in merito.

Sicurezza, amore e soprattutto informazione e consapevolezza sono state le parole chiavi del service, reso indimenticabile grazie alla fusione di partecipazione da parte dei ragazzi e dell’istituto stesso, dalla professionalità̀ degli esperti e anche grazie alla volontà dei giovani soci del Leo Club, di abbattere tabù consolidati ma ormai obsoleti.

Il Leo club continuerà la sua opera di sensibilizzazione anche negli altri Istituti d’Istruzione superiore del territorio. We Serve