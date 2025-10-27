BENEVENTO: Suppa, Kwete, Manuzzi (6’st Scarpitella), Del Gaudio, Formicola, Squillante (11’st Nonga), Milucci, Scalici, Soprano, Giugliano, Borrelli (21’st Cerbone). All. Floro Flores
CROTONE: Paciotti, D’Oppido, Valenza, Bianchi, Adamo, Pierangeli, Vannicelli, Fiore, Sinopoli, Terrasi, Buonaccorsi (33’st Del Piano). All. Corrado
ARBITRO: Pica di Roma 1
MARCATORI: 38’st Giugliano
AMMONITI: Manuzzi, Milucci, Borrelli, Cerbone (Ca); Bianchi, Fiore (Cr)
Serie C Femminile – La Pallavolo Rossano ASD in trasferta a San Giovanni in Fiore: sfida ad alta tensione contro la Silan Volley
Corigliano Rossano (CS) – Dopo la convincente vittoria casalinga contro la Scorte Tecniche Cutro, la Pallavolo Rossano ASD si prepara...
Lascia un commento