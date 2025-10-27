CAVESE: Boffelli; Luciani (34’st Piana), Cionek, Nunziata; Amerighi (23’st Fornito), Munari (38’st Barone), Awua, Macchi; Orlando (23’st Evangelisti), Sorrentino; Fusco (9’st Ubaldi). A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Guida, Pelamatti, Maiolo, D’Incoronato, Bolcano. All. Prosperi
CROTONE: Merelli; Leo (1’st Cargnelutti), Berra, Di Pasquale, Groppelli (19’st Bruno); Sandri, Gallo (1’st Vinicius); Zunno, Piovanello (1’st Stronati), Maggio; Gomez. A disp.: Martino, Sala, Marazzotti, Guerra, Calvano, Cocetta, Vrenna. All. Longo
ARBITRO: Gauzolino di Torino
MARCATORI: 3’pt Munari (Ca)
AMMOMNITI: Macchi (Ca), Amerighi (Ca), Fusco (Ca), Evangelisti (Ca), Berra (Cr), Cionek (Ca), Longo (Cr), Cargnelutti (Cr)
