CROTONE – Paura oggi intorno alle 13:07 lungo la Strada Statale 106, nei pressi del chilometro 245,246/400, dove un incendio è divampato all’interno di un capannone adibito a negozio di materiale elettrico “Elettrici”.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Crotone ha ricevuto l’allarme per la fuoriuscita di fumo denso dal locale commerciale. Le squadre della sede centrale, giunte tempestivamente sul posto, hanno constatato la presenza di un intenso fumo che fuoriusciva dalla serranda d’ingresso e hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e raffreddamento, sia dall’alto che dall’interno del fabbricato.

Grazie all’intervento rapido e coordinato dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circoscritto, evitando che le fiamme e il calore si propagassero alle attività adiacenti, tra cui un ristorante, una concessionaria di automobili e un negozio di ceramiche. Per ragioni di sicurezza, tali esercizi sono stati evacuati temporaneamente durante le operazioni di soccorso.

Il capannone, di circa 500 metri quadrati, ha subito danni significativi nella zona interessata dal rogo, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche la Polizia Stradale, impegnata nella gestione della viabilità e nel garantire la sicurezza dell’area durante le operazioni di spegnimento e bonifica.

Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento.