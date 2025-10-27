Un cambio di scenario, un salto di qualità e una storia che tocca radici familiari e sogni in volo: la giovane Filomena Martino ha scritto il suo capitolo lo scorso 11 luglio-2025 partecipando all’edizione XIII del concorso Miss Sur Tenerife, tenutasi al Auditorio Infanta Leonor a Los Cristianos, Arona (Tenerife).

Figlia di Stefania Rovito e Natalino Martino, titolari dello storico stabilimento balneare “Calimero” a Punta Alice” sulla costa ionica a Cirò Marina, Filomena ha trasferito la sua base con tutta la famiglia nell’isola canaria qualche anno fa, scegliendo Tenerife come trampolino e palcoscenico.

«Per lei è stata un’esperienza molto bella e significativa: non tanto per la competizione, ma per il messaggio che rappresenta – credere in se stessi e inseguire i propri sogni, anche quando la vita ti porta lontano da casa», racconta la mamma Stefania con orgoglio. Con queste parole, emerge non solo la partecipazione al concorso, ma il retratto di un percorso personale: lasciare un luogo sicuro, affrontare nuove sfide e dimostrare che la determinazione può traghettare da una piccola cittadina calabrese a una passerella cosmopolita.

Sul palco di Miss Sur Tenerife, Filomena ha mostrato con eleganza e naturalezza tre momenti‐look distinti: un abito fantasia “tropical chic”, un’imponente creazione rossa da red carpet, e un elegante modello viola asimmetrico. Le immagini – immortalate durante la serata – testimoniano la padronanza della passerella, il portamento e la capacità di adattarsi a una vetrina internazionale.

La partecipazione è per lei più di un evento: è un messaggio. «Non bisogna mai smettere di mettersi in gioco e di credere nelle proprie capacità», afferma la mamma, riportando la visione di Filomena: affrontare la vita con positività, e farsi portavoce di un modello di autonomia e sogno per chi vive lontano da casa, eppure porta con sé la forza della propria origine.

Le radici nel mare di Cirò Marina e nella famiglia che ha gestito generazioni di estati nello stabilimento Calimero di Punta Alice diventano così parte della storia: da uno stabilimento balneare sullo Ionio calabrese all’isola atlantica di Tenerife, la giovane modella e concorrente racconta un viaggio di crescita, visione e passione.

E ora? Il cammino di Filomena è aperto: sfilate, moda, nuove opportunità professionali. Ma, soprattutto, un’intenzione chiara: trasformare la partecipazione in modello e testimonianza per tanti giovani che osano, alzano lo sguardo e dicono «io posso».

Con il sud della Spagna sotto i riflettori, Tenerife come palco internazionale, e una giovane calabrese pronta a scrivere nuove pagine, la storia di Filomena Martino è una miscela di valori – famiglia, radici, sogno – e la bellezza (anche) di provarci, ogni giorno.

