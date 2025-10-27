La Regione Calabria ha pubblicato gli avvisi pubblici per l’avviamento a selezione presso il Comune di Crotone finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato, a tempo parziale per 18
ore settimanali, di n. 25 unità di personale da inquadrare nell’Area degli Operatori (ex Cat. A) rivolto ai Tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga.
Ne dà notizia il vicesindaco con delega al Personale, Sandro Cretella.
Si tratta di un avviso per diciannove Operatori di Servizi Tecnico – Manutentivi ed un avviso per sei operatori addetti ai servizi generali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate obbligatoriamente dal 10 al 14 novembre 2025 attraverso la piattaforma telematica dedicata.
“L’attività amministrativa messa in campo per massimizzare il numero di tirocinanti presso il Comune di Crotone rispetto alla platea complessiva ha prodotto i propri frutti.
Questo sforzo, grazie al fondamentale apporto degli uffici che ringrazio, oggi ci consente di stabilizzare ben 25 unità.
Non appena completate le procedure di avviamento a selezione provvederemo all’assunzione del personale che nel frattempo, grazie alla proroga di due mesi decisa nella giornata di ieri dalla Regione, proseguiranno regolarmente le proprie attività di tirocinio.
Attendiamo ora l’insediamento dell’amministrazione regionale per verificare attraverso quali procedure la Regione intenderà salvaguardare anche le poche posizioni che dovessero risultare escluse dalle selezioni bandite ed in tal senso ribadiamo sin d’ora la massima collaborazione affinché detto risultato venga raggiunto” dichiara il vicesindaco Cretella.
