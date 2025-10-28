L’associazione SILOE, in collaborazione con la Parrocchia San Leonardo, organizza la prima edizione della “Sagra della Castagna”, che si terrà sabato 1 novembre 2025 a partire dalle ore 17:00 presso l’Oratorio Padre Gianluigi Castagna.

Un evento dedicato ai sapori e alle tradizioni dell’autunno calabrese: protagoniste saranno le caldarroste, accompagnate da antiche ricette e degustazioni di piatti tipici. La serata sarà allietata da musica popolare calabrese, per un’atmosfera di festa e convivialità.

La “Sagra della Castagna” è un’occasione per riscoprire i gusti autentici del territorio e vivere insieme un momento di condivisione e tradizione.

Oratorio Padre Gianluigi Castagna

Dalle ore 17:00

Musica, sapori e tradizioni calabresi vi aspettano!