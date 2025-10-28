Ieri, i bambini dell’asilo nido scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” hanno vissuto un’esperienza unica e formativa all’agriturismo “La Catena”di Cirò. Dopo aver simulato la storia dell’ulivo all’olio in classe, hanno potuto toccare con mano le varie fasi della raccolta delle olive, grazie alla gentilezza e professionalità del proprietario Claudio e del suo staff.

L’accoglienza è stata eccezionale, con una merenda tradizionale di “pane, zucchero e olio evo” che ha deliziato i bambini. Il pranzo è stato un momento di gioia e condivisione, accompagnato da buona musica e aria pura.

Un ringraziamento speciale a tutto lo staff dell’agriturismo La Catena e alla guida Claudio per averci fatto scoprire la bellezza dell’outdoor education! L’educazione all’aperto è fondamentale per lo sviluppo dei bambini, permettendo loro di esplorare, scoprire e imparare in un ambiente naturale e salutare.

Durante il percorso, i bambini hanno anche avuto l’opportunità di osservare da vicino gli animaletti che l’agriturismo ospita, arricchendo la loro esperienza e ampliando le loro conoscenze.

Un ringraziamento particolare alla Dirigente Filomena Cozza e a tutte le maestre presenti: Sandra De Franco, Caterina Monaco, Gilda Brasacchio e Mariangela Bevilacqua, per il loro impegno e dedizione. Grazie anche a tutte le mamme della grande famiglia dell’asilo nido scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” per il loro supporto e partecipazione.

Questa esperienza è stata un successo grazie alla collaborazione e alla passione di tutti gli adulti coinvolti, e sarà sicuramente un ricordo indimenticabile per i bambini.