Il Comune di Cirò Marina è stato ammesso al finanziamento previsto dal “Bando RAEE 2025 – Contributi economici finalizzati all’implementazione del sistema RAEE (filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)”, collocandosi al 9° posto della graduatoria dei Comuni beneficiari.

Grazie a questo risultato, l’Amministrazione Comunale potrà contare su un contributo di € 75.000,00, destinato a ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile l’intera filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’iniziativa rientra tra le azioni promosse dall’Amministrazione per migliorare la qualità dei servizi ambientali e rafforzare le politiche di sostenibilità e tutela del territorio.

Il Sindaco, Sergio Ferrari:

“Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e conferma l’impegno dell’Amministrazione verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti, garantendo la riduzione dell’impatto ambientale in linea con i principi e con le normative europee di economia circolare.”

Il Consigliere delegato all’Ambiente, Andrea Mistretta:

“Attraverso il potenziamento del sistema RAEE, puntiamo a migliorare il servizio di raccolta e a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini. L’obiettivo è quello di rendere il nostro Comune un modello di efficienza ambientale.”

Il progetto finanziato consentirà di rafforzare le infrastrutture comunali dedicate al sistema RAEE, promuovendo un modello di gestione dei rifiuti più moderno, sicuro e rispettoso dell’ambiente.