Domenica 26 ottobre 2025, nel meraviglioso scenario della valle del Neto – Pista Ciclopedonale, si é svolto un interclub dedicato alla giornata mondiale sulla Polioplus, “In Cammino per la Polio”. All’evento hanno partecipato i club di: Santa Severina, Crotone, Petilia Policastro Valle del Tacina Centenaro, Strongoli, Ciró, Sila Jure Vetere, uniti per il raggiungimento di un comune obiettivo End Polio Now.

Polio Now é lo slogan che enfatizza l’importanza di continuare a lavorare per eliminare la polio nel mondo. Il Rotary international é stato e continua ad essere un protagonista chiave nella lotta contro la poliomielite, contribuendo alla riduzione dei casi di polio nel mondo.

Eventi come la giornata Polio Plus sono fondamentali per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’eradicazione della polio e per raccogliere fondi necessari per finanziare le attività di prevenzione e vaccinazione nei paesi più significativi.