Con enorme soddisfazione, registriamo l’ottima riuscita dell’evento organizzato dalla Fondazione FORUM DSC presso il Cinema Eraclea di Isola di Capo Rizzuto (KR), che nel pomeriggio di ieri 25 ottobre è stato gremito da numerosi spettatori provenienti dalla società civile e che ha visto la partecipazione degli esponenti di tutte le forze politiche locali, oltre alle Autorità Civili e Militari.



I pregevolissimi relatori ⁃ Mons. Gianni Fusco, Prof. Elisabetta Trenta, Sen. Luigi Vitali e Prof. Mauro Alvisi -sapientemente moderati dal dott. Francesco Verderami hanno intrattenuto per oltre due ore il pubblico sul sempre attuale, tema dell’essenza del ruolo della Donna nella Lotta contro le mafie. A chiusura dei lavori, il Presidente di Libertà è Democrazia prof. Giancarlo Affatato ha prontamente recepito i numerosi spunti offerti dal dibattitto, soffermandosi in particolare sulla tristissima piaga della violenza contro le donne. Ottimo successo mediatico per il territorio.