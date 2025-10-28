Riceviamo e pubblichiamo del partito NOI MODERATI.

In relazione al manifesto di “reclutamento elettorale”, altro appellativo non troviamo e ci sforziamo di voler essere gentili, apparso in queste ore a Cirò Marina da parte del partito LED, vorremmo come NOI MODERATI esprimere la nostra opinione. Oggi la politica, in alcune sue espressioni, per fortuna non tutte, vive uno dei momenti qualitativamente più bassi e, per tanto, la reazione dei cittadini non può che essere di allontanamento non solo dalla partecipazione ma anche dal voto. Riteniamo che il messaggio “eletto-pubblicitario” del partito in questione sia a dir poco imbarazzante e persino mortificante per coloro i quali ancora credono nella politica e quotidianamente si prodigano a farla sui territori, mettendoci la faccia e cercando di dialogare con i cittadini, e gli stessi crediamo che davanti ad una tale mancanza di contenuti ed ad una tale superficialità siano giustificati a giudicare poco serio chiunque osi parlare di politica. Pertanto, ritenendo di essere persone serie e con una profonda passione per la politica nel rispetto delle istituzioni e dell’intelligenza dei cittadini prendiamo culturalmente e concettualmente le distanze da una simile iniziativa.

