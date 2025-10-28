[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

In merito alla scabrosa questione, riguardante lo stato in cui versa l’istituto scolastico Plesso Woitila, che in questi giorni sta animando il dibattito pubblico di Cirò Marina attraverso le varie dichiarazioni uscite sia dal mondo civico che politico, riteniamo come forza politica NOI MODERATI di non poter tacere a tal riguardo. Vorremmo esprimere intanto un oggettivo dissenso derivante da quanto documentato dalle immagini rispetto al precario stato igienico-sanitario in cui versa la scuola nonché alla non certo consona e a regola d’arte ultimazione dei lavori di riqualificazione dell’immobile. Non potevamo entrare in merito sull’ITER BUROCRATICO COMUNALE in relazione ad un controllo preventivo pre innaugurazione, come faceva notare, anche opportunamente l’amico Luigi Pirito, ma oggi condividiamo in toto l’intervento fatto dai consiglieri del PD (Dell’Aquila e Pace) in merito a quanto loro già riportano nell’articolo di “denuncia” dell’accaduto anche dando sostegno e vicinanza alle famiglie ed al comitato di protesta delle Mamme dei bambini vittime di tale incuranza. Crediamo dunque sia opportuno che il Comune intervenga nel fare effettuare i dovuti sopralluoghi e si adoperi a riconsegnare l’Istituto in condizioni di fruibilità e sicurezza per i bambini. Qualora questo non avvenga in tempi celeri saremmo costretti a pensare che la frettolosa innaugurazione del plesso sia stata fatta con l’intento di creare una passerella politica pre-elettorale, associandoci al pensiero già espresso dal mondo civico-associazionistico e politico.