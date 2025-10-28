“Stratosphere’s Environmental Monitoring” -Scientia Aedificat Semper-

Il lancio della sonda, veicolata da un pallone aerostatico, del progetto SEM (Stratosphere’s Environmental Monitoring) ed il suo recupero dopo l’atterraggio avvenuto nelle campagne di Verzino, si sono conclusi con uno straordinario successo. La sonda ha raggiunto una quota massima di circa 33.000 metri e lungo il suo percorso ha potuto scattare anche tantissime belle fotografie come quelle allegate. Tutti i dati raccolti saranno analizzati prossimamente con tutti i protagonisti del progetto compreso gli studenti coinvolti. I primi risultati, sull’analisi del flusso dei raggi cosmici in funzione della quota, saranno presentati dagli studenti del prof. Domenico Liguori all’evento internazionale dell’ICD (International Cosmic Day) del prossimo 13 novembre. Tutti gli altri risultati saranno presentati in una prossima conferenza stampa pubblica. Si ringrazia la DS dell’IIS Cariati, prof.ssa Sara Giulia Aiello; la DSGA, dott.ssa Gelsomina Pignataro e l’Ass. Tecn. Pasquale Vulcano per il supporto e la collaborazione al progetto SEM. Si ringraziano anche tutti gli studenti delle classi IIIA, VA e VB coinvolti nel progetto e le loro famiglie insieme allo sponsor, Fratelli Graziano s.r.l. di Bologna, che ha fornito le magliette con il logo del progetto SEM indossate da tutti i partecipanti all’evento. Al lancio del pallone aerostatico, avvenuto dallo stadio di Paola lo scorso 20 ottobre, hanno partecipato anche le proff.sse Curcio Alessandra, Emanuela Ientile e Pompea Santoro (docente referente per l’IC Cariati) ed altri docenti di Cosenza, Paola e Lamezia.

Si ringrazia il sindaco, Roberto Perrotta e tutta l’Amministrazione di Paola per aver ospitato l’evento didattico-scientifico e la dott.ssa Francesca Nardò per la sua partecipazione in rappresentanza dell’ATP di Cosenza.

Il progetto SEM è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’ing. Antonino Brosio dell’ABProject di Rosarno, responsabile dell’organizzazione e della progettazione del volo. La collaborazione scientifica del progetto SEM ha coinvolto diversi ricercatori ed enti di ricerca che offrono agli studenti un valore aggiunto nella formazione del loro bagaglio culturale fatto di conoscenze, competenze e capacità. Questa collaborazione scientifica è stata arricchita dal Prof. Pasquale Barone (Laboratorio di Didattica delle Scienze empiriche del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’UNICAL), dal Prof. Peppino Sapia (Dipartimento di Matematica e Informatica – DeMaCS-UNICAL), dal Prof. Marco Schioppa (Dipartimento di Fisica dell’UNICAL e gruppo OCRA dell’INFN), dal Prof. Marco Arcani (ADA Project Laboratory), dal Dott. Salvatore Procopio e dal Dott. Rosario Canino (Lab. Fisico “E.Majorana” e Servizio Bionaturalistico ARPACAL di CZ), da Antonio Marini del progetto CRAM, dalla Prof.ssa Anna Mastroberardino (Dipartimento di Fisica UNICAL) e la Prof.ssa Rita Guzzi (Laboratorio di Biofisica del Dipartimento di Fisica dell’UNICAL), dal Prof. Santi Delia Antonino (già Professore Ordinario di Igiene generale e applicata – Università degli Studi di Messina), dai Proff. Laganà Pasqualina, Facciolà Alessio e Visalli Giuseppa (Professore Associato di Igiene generale e applicata – Dipartimento Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali – Università degli Studi di Messina) e dall’ing. Domenico Liguori responsabile delle riprese video e fotografiche.