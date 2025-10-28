CRUCOLI TORRETTA – Sabato 25 Ottobre, presso il Palazzetto dello Sport di Torretta, la prima squadra della ASD Volley Fidelis Torretta ha inaugurato una serie di amichevoli in preparazione del campionato di seconda divisione femminile che avrà inizio a Dicembre.

Per l’occasione, il tecnico Giovanni Marcianò si è detto entusiasta e determinato per il futuro della sua squadra: “Qualche genitore mi ha chiesto se fossi preoccupato del risultato, ovviamente no. Noi abbiamo schierato in campo una formazione di partenza con quattro atlete nate nel 2013 e due nel 2011, alle quali sono subentrate due 2012 nel corso della partita”.

“Le gare giovanili vanno lette in maniera adeguata”, ha poi aggiunto, “e sono necessari coraggio, pazienza, esperienza e lavoro costante”.

Quanto alla gara, che vedeva come avversaria l più quotata Polisportiva Punta Alice, il risultato di 0-3 a favore delle ospiti evidenzia comunque aspetti positivi come i parziali dei set ma con alcuni errori in battuta e in attacco.

Mister Marcianò, in proposito, sottolinea che “le ragazze sono consapevoli delle difficoltà iniziali ma questo è lo sport e tutte devono affrontare una prima volta; stiamo lavorando senza sosta e la preparazione procede senza infortuni, questo è un dato importante per il prosieguo”.

Ottima sintonia tra società e staff tecnico, la strada intrapresa è quella giusta e prova ne sono la presenza di un buon numero di spettatori per la prima uscita delle atlete giallorosse ed il coinvolgimento dei genitori, ai quali la società rivolge un ringraziamento per la fiducia ed il sostegno.

Dunque, grande soddisfazione in Via Picasso anche per le altre categorie (under 12/13 e mini volley) che rappresentano il futuro della pallavolo made in Torretta; tutto ciò in linea con l’obiettivo di portare, nei prossimi anni, queste giovani atlete a disputare campionati sempre di maggiore livello agonistico.