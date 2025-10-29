I docenti del Liceo Classico Pitagora a Dublino.

Si è conclusa con successo l’attività di formazione presso l’@Atlas Language School di Dublino, che ha coinvolto sette docenti del Liceo Classico “Pitagora”.

I partecipanti hanno seguito con impegno e profitto i corsi, suddivisi in due percorsi tematici fondamentali per l’aggiornamento professionale:

General English: per il consolidamento delle competenze linguistiche. AI and Digital Tools in Education: per l’acquisizione di strumenti digitali innovativi, inclusa l’Intelligenza Artificiale, da integrare nella didattica.

Oltre all’impegno in aula, il percorso è stato arricchito da un intenso programma di attività culturali e visite guidate che hanno offerto al gruppo l’opportunità di esplorare e confrontarsi direttamente con il suggestivo patrimonio storico e la bellezza della città di Dublino.Questa eccellente esperienza formativa per i docenti si inserisce con coerenza nel più ampio percorso di internazionalizzazione intrapreso dall’Istituto. Tale percorso, già consolidato grazie all’ottenimento dell’Accreditamento quadriennale Erasmus+, è stato ulteriormente rafforzato e integrato dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dedicati al potenziamento delle competenze europee.