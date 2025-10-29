L’Orchestra Sinfonica Brutia annuncia il rinvio della data del concerto “Gran Galà Lirico” inizialmente previsto venerdì 31 ottobre, alle ore 20:30, al Teatro “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone.
Sarà comunque possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto presso l’Agenzia InPrimaFila, chi invece ha acquistato il biglietto online riceverà in automatico il rimborso.
Come da condizioni di vendita non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale.
Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.
Lascia un commento