Catanzaro, 29 ottobre 2025 – È ufficiale: Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone, è stato proclamato consigliere regionale della Calabria nella circoscrizione Centro (province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia). La proclamazione si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Catanzaro, alla presenza dei rappresentanti dell’Ufficio elettorale regionale.

Ferrari, candidato con Forza Italia, ha conquistato 12134 preferenze, risultando l’unico eletto crotonese nella circoscrizione. Un risultato che premia il radicamento territoriale, la capacità amministrativa e il consenso costruito negli anni alla guida del Comune e della Provincia.

Per Cirò Marina si tratta di una storica affermazione politica: il ritorno di un proprio concittadino nel massimo consesso legislativo regionale.

Sergio Ferrari ha saputo interpretare le istanze di un territorio spesso ai margini delle dinamiche regionali, portando al voto migliaia di cittadini convinti dalla sua esperienza amministrativa e dal suo impegno costante per la crescita dell’area jonica.

Ferrari, eletto tra le fila del centrodestra, siederà a Palazzo Campanella insieme a Filippo Mancuso (Lega), Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia), Marco Polimeni e Emanuele Ionà (Forza Italia – Occhiuto Presidente), Vito Pitaro (Noi Moderati), Ernesto Alecci (Partito Democratico) ed Enzo Bruno (Tridico Presidente).

Nel commentare la proclamazione, Ferrari ha sottolineato come questo risultato sia “una vittoria collettiva, del territorio e della sua gente”.

«Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto – ha dichiarato –. Questo mandato lo dedico alla mia comunità di Cirò Marina e all’intera provincia di Crotone, che avranno finalmente una voce forte e concreta in Consiglio regionale.»

Il nuovo consigliere ha ribadito la volontà di continuare a rappresentare i bisogni del territorio: infrastrutture, sanità, agricoltura, turismo costiero e politiche per i giovani saranno le priorità di un programma che intende “collegare la Calabria ionica al resto della Regione”.

Ferrari porta con sé un bagaglio amministrativo importante: anni di esperienza alla guida del Comune di Cirò Marina e della Provincia di Crotone, durante i quali ha avviato numerosi progetti legati alla valorizzazione turistica, al potenziamento dei servizi e alla riqualificazione urbana.

Ora, con la nuova veste di consigliere regionale, potrà estendere questo lavoro a un livello più ampio, promuovendo sinergie con Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e rafforzando il ruolo della Calabria Centro come area strategica per lo sviluppo regionale.

L’elezione di Sergio Ferrari non è soltanto un successo personale, ma anche un segnale di riscatto per il Crotonese, che spesso lamenta una scarsa rappresentanza nelle istituzioni regionali.

La sua presenza in Consiglio potrebbe aprire la strada a nuove progettualità per la costa ionica, dal rilancio dei porti turistici e commerciali fino alla tutela dell’ambiente costiero e alla promozione delle eccellenze agricole e vitivinicole del territorio di Cirò.