La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti, valida fino alla mezzanotte di venerdì 31 ottobre 2025.

A seguito del bollettino e del peggioramento previsto delle condizioni meteorologiche, il Sindaco del Comune di Cirò, Mario Sculco, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre, adottata in via precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini.

Le previsioni segnalano piogge diffuse, temporali anche di forte intensità, grandinate, raffiche di vento e possibili mareggiate, con rischio di allagamenti e frane nelle aree più esposte.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti solo ai casi strettamente necessari ed evitando sottopassi, corsi d’acqua, strade secondarie e zone collinari instabili.

Il Sindaco Mario Sculco ha sottolineato che la chiusura delle scuole “è una misura di carattere preventivo, indispensabile per garantire la sicurezza collettiva e ridurre al minimo i rischi legati alle forti precipitazioni attese”.

Si invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali del Comune di Cirò e della Protezione Civile regionale.