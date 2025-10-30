Il Vice Sindaco Piero Mercuri ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la chiusura preventiva delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì 31 ottobre 2025, in seguito all’allerta meteo con codice Arancione diramata dalla Regione Calabria per rischio idrogeologico e temporali forti.

Contestualmente è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile), che resterà operativo h24, con uomini e mezzi pronti a monitorare costantemente il territorio e ad intervenire in caso di necessità.

La decisione — si legge nel documento — è stata adottata “al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli studenti e il personale scolastico” e per prevenire possibili situazioni di rischio dovute ai fenomeni temporaleschi previsti, che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti, con potenziali esondazioni nei pressi dei corsi d’acqua e dei bacini idrografici del territorio.

Oltre alla sospensione delle lezioni, l’ordinanza prevede anche la chiusura temporanea delle strutture sportive, parchi, ville e aree comunali per la giornata di venerdì 31 ottobre 2025, nonché il divieto di svolgere manifestazioni, eventi o attività all’aperto fino alle ore 24:00 del 31 ottobre, salvo eventuale proroga in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Il provvedimento è stato emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, per tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, ed è stato trasmesso alle autorità scolastiche, alle associazioni sportive, alla Protezione Civile Comunale, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Crotone e al Comando dei Carabinieri di Cirò Marina.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune di Cirò Marina e della Protezione Civile regionale in caso di ulteriori comunicazioni o proroghe.