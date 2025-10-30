A seguito dell’allerta meteo di livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e temporali forti, il vicesindaco Sandro Cretella ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile), che resterà operativo h24, con uomini e mezzi pronti a monitorare costantemente la situazione ed intervenire in caso di necessità.

In via precauzionale, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre 2025, al fine di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Il Comune di Crotone ha inoltre disposto la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia, area particolarmente esposta al rischio idraulico.

Sempre per la giornata di venerdì 31 ottobre, sono state chiuse a titolo precauzionale anche la Villa Comunale, i parchi e giardini pubblici, il cimitero cittadino e il cimitero di Papanice, per prevenire eventuali situazioni di pericolo dovute alle forti raffiche di vento o alle precipitazioni intense previste.

Sono inoltre sospesi tutti gli eventi pubblici, nonché quelli organizzati da privati su suolo pubblico, programmati per la giornata di domani.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione, invitando a limitare gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità e ad evitare zone a rischio come sottopassi, corsi d’acqua e strade secondarie.

Per eventuali segnalazioni di emergenze è possibile contattare il numero 0962 – 921700.

Dal Comune fanno sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti in relazione all’evoluzione della situazione meteorologica e all’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti.