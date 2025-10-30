Rocca di Neto (KR), martedì 28 ottobre, la Polizia di Stato di Crotone – Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale, nell’ambito dell’attività di prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e adescamento online, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto.

L’iniziativa, su richiesta del Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Fanello, inserita nel più ampio progetto di educazione alla legalità promosso dalla Polizia di Stato, ha avuto come tema centrale il rapporto tra mondo digitale e mondo reale, affrontando con la platea composta da circa 100 alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo grado, accompagnati da 8 docenti.

Gli operatori della Polizia Postale hanno fornito agli studenti strumenti e consigli pratici per navigare in sicurezza, sottolineando l’importanza di un uso consapevole di smartphone, tablet e consolle. Particolare attenzione è stata dedicata ai pericoli della rete.

Durante l’incontro è stato ribadito quanto sia fondamentale essere prudenti. Nel web ogni click può avere conseguenze a cui difficilmente poter rimediare. E’ importante fermarsi e riflettere prima di condividere informazioni personali o interagire con sconosciuti. Agire d’impulso, senza un’adeguata valutazione, può esporre a rischi che spesso sono sottovalutati.

La Polizia di Stato conferma il proprio impegno nella prevenzione e nella formazione, entrando nelle scuole per fornire anche a chi è meno giovani strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo digitale con responsabilità e sicurezza.

La Polizia di Stato assicura la propria presenza sul territorio, incontrando studenti e docenti, con lo spirito dell’ #essercisempre