Ieri, 29 ottobre 2025, la comunità di Melissa si è riunita per ricordare le vittime dell’Eccidio di Fragalà, un momento tragico ma fondamentale della nostra storia.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla deposizione della corona commemorativa presso il Fondo Fragalà e al convegno presso il Museo del Vino dal titolo “Fragalà – Le vie della memoria ed il cammino nel presente”, con gli interventi della giornalista Tiziana Selvaggi e dello storico Christian Palmieri.

La memoria di quei fatti continua a essere una guida per le nuove generazioni, un invito alla giustizia sociale, alla dignità del lavoro e alla pace.

In questa occasione, il Comune di Melissa ha presentato il video commemorativo con le preziose testimonianze di Francesco Lamanna e Francesco Samà, due uomini che vissero in prima persona quei tragici eventi del 29 ottobre 1949.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Le loro parole, cariche di emozione e verità, rappresentano un dono alle nuove generazioni e un ponte tra passato e futuro: un racconto che non appartiene solo alla storia di Melissa, ma a quella di tutto il Paese.

Nel nome della memoria, per costruire il futuro.