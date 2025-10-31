La Calabria tornerà sotto i riflettori della prima serata di Rai 1 con una nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il celebre show condotto da Milly Carlucci. Questa volta, la regione sarà protagonista assoluta grazie a una spettacolare clip girata al Porto Vecchio di Crotone, dove i ballerini si esibiranno sulle note di ritmi caraibici, regalando al pubblico un’esplosione di colori, musica e mare.

L’iniziativa rientra nella convenzione tra Rai Com e la Regione Calabria, tramite il Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission, con l’obiettivo di promuovere l’immagine della regione attraverso il grande schermo e i format televisivi di maggiore successo.

La puntata offrirà un doppio sguardo sulla Calabria: da un lato, una selezione di immagini che racconteranno le meraviglie paesaggistiche, artistiche e culturali del territorio; dall’altro, la suggestiva esibizione dei concorrenti nel cuore del Porto Vecchio di Crotone, set naturale scelto per rappresentare il legame tra mare, tradizione e accoglienza.

A fare da cornice alla puntata, anche le immagini più iconiche della Calabria, da Capo Colonna con il suo tempio dorico affacciato sul mare di Crotone, alla Chiesetta di Piedigrotta a Pizzo, scolpita nella roccia, fino a uno splendido tramonto nella campagna ionica. Non mancheranno suggestivi scorci del Parco Museo Santa Barbara di Mammola, del borgo dei pescatori di Chianalea di Scilla, della spiaggia di Roseto Capo Spulico e del Castello normanno di Squillace.

Tra le altre tappe raccontate nella clip figurano anche i Giganti della Sila, maestosi custodi dell’altopiano silano, il Vicolo degli Ombrelli a Nicotera, simbolo di vivacità e creatività calabrese, e l’imponente Fortezza di Le Castella, autentico gioiello della costa crotonese.

Al termine della gara ufficiale, Rai 1 trasmetterà inoltre la terza puntata di “Ballando On The Road”, la serie di appuntamenti itineranti dedicati alle storie e ai luoghi d’Italia che fanno da cornice al grande spettacolo del ballo.

Ancora una volta, dunque, la Calabria diventa protagonista del racconto televisivo nazionale, mostrando a milioni di spettatori la bellezza e la forza identitaria di un territorio che sa unire cultura, mare, natura e passione.