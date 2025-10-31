Giovedi 20 ottobre, nella nostra scuola, si è svolta la tradizionale “Pasta dei Morti”, un’occasione importante per onorare la memoria dei defunti e per trasmettere ai bambini il valore della tradizione e della condivisione.

La “Pasta dei Morti” è una pratica significativa che aiuta i bambini a comprendere il significato della morte e della vita, e a sviluppare un senso di rispetto e di gratitudine per le persone che hanno fatto parte della loro vita. Il cibo offerto dalle famiglie in ricordo dei propri cari è un gesto di grande significato, che insegna ai bambini l’importanza della condivisione e della generosità.

Dopo aver pranzato insieme, come tradizione vuole, abbiamo portato avanti un’altra tradizione: “Mi facit i morticeddi”. I bambini hanno girato nei rioni, bussando alle porte e chiedendo i morticeddi, un classico dolcetto o scherzetto offerto dalle famiglie. Questa tradizione, che si sta perdendo con il passare del tempo, è un’occasione importante per insegnare ai bambini il valore della condivisione e della generosità, e per creare un senso di comunità e di appartenenza.

La comunità scolastica si è riunita per condividere un momento di solidarietà e di affetto, creando un’atmosfera di festa e di condivisione. Erano presenti alcune mamme che hanno voluto essere presenti per condividere questo momento importante con i bambini e con il personale scolastico.

La “Pasta dei Morti” e i “Morticeddi” sono occasioni per riflettere sulla vita e sulla morte, e per comprendere l’importanza di onorare la memoria dei nostri cari. Sono momenti di condivisione e di solidarietà, che aiutano a creare un senso di comunità e di appartenenza. I bambini imparano a comprendere il valore della tradizione e della condivisione, e a sviluppare un senso di rispetto e di gratitudine per le persone che hanno fatto parte della loro vita.