Dopo le recenti segnalazioni comparse sulla stampa riguardo presunte criticità nei plessi scolastici Wojtyla e Don Vitetti, il sindaco Sergio Ferrari interviene con una nota ufficiale per chiarire la situazione e rassicurare genitori, docenti e studenti.

Con riferimento alle notizie apparse in questi ultimi giorni sugli organi di stampa in merito alla sicurezza ed alle condizioni igienico-sanitarie dei plessi Wojtyla e Don Vitetti, e facendo seguito all’incontro avuto ieri sera, 30/10/2025, nel Palazzo Comunale con una delegazione dei genitori degli alunni frequentanti i suddetti plessi, si ritiene fare chiarezza al fine di rassicurare i genitori e l’intera comunità scolastica.

I Vigili del Fuoco, su richiesta della Scuola, hanno effettuato apposito intervento.

Nella relazione di intervento precisano “non è stata riscontrata alcuna presenza di cumulo di terra come indicato nella comunicazione della scuola. È stata invece, rilevata presenza di terra di riporto…….livellata e regolarmente disposta, utilizzata per il completamento dei lavori di sistemazione a verde delle aree esterne”.

Gli stessi Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo interno. Durante l’ispezione non sono stati riscontrati cedimenti, lesioni o altre problematiche visibili alla struttura dell’edificio scolastico”

La suddetta relazione conclude come segue “Dall’esito del sopralluogo non si rilevano pericoli imminenti per lo svolgimento dell’attività scolastica all’interno dell’edificio”

Anche l’ASP di Crotone UOC Igiene e Sanità Pubblica su richiesta della scuola ha effettuato un sopralluogo per valutazione in ordine alla presenza di topi nonché di diverse criticità sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.

L’esito del suddetto sopralluogo riporta quanto segue “relativamente alle trappole per topi, le stesse hanno caratteristiche di antimanomissione e sono opportunamente segnalate. Tuttavia, il personale scolastico dovrà vigilare affinché gli alunni non entrino in contatto, anche accidentale, con le stesse trappole.

In merito ai presunti problemi igienico–sanitari segnalati dall’Istituto, relativi ad un malfunzionamento dell’impianto fognario, si comunica che le verifiche condotte hanno evidenziato un temporaneo intasamento delle tubature dovuto all’immissione impropria di materiali non idonei (in particolare rotoli di carta e assorbenti imbevuti) rinvenuti all’interno degli scarichi.

L’occlusione è stata rimossa dal personale tecnico incaricato e l’impianto è attualmente perfettamente funzionante, non presentando alcuna anomalia né rischio igienico–sanitario per l’utenza scolastica.

In effetti l’ASP, su tale punto, all’esito del sopralluogo, tra i suggerimenti riporta che “ al fine di evitare l’ostruzione dei pozzetti di ispezione delle condotta fognaria, occorre dotare i w.c. di appositi cestini per il deposito di fazzoletti e salviette ed effettuare interventi educativi rivolti ad alunni e personale in relazione al corretto smaltimento di oggetti in grado di causare ostruzioni alle condotte di scarico”

In ogni modo, al fine di rassicurare le famiglie in ordine alla sicurezza, alle condizioni igienico- sanitarie della struttura ed alle certificazioni dell’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia “Don Vitetti” e della scuola primaria “Wojtyla”, si comunica quanto segue.

Agli atti del Comune di Cirò Marina è depositata la seguente documentazione:

“Relazione a struttura ultimata” e la “Dichiarazione di Fine Lavori e Rispondenza” , con le seguenti conclusioni: “ I lavori strutturali in oggetto, sono stati eseguiti in conformità al progetto strutturale approvato dal Settore Tecnico Regionale, ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. n. 37/2015 s.m.i. e nel pieno rispetto della normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica e che pertanto le opere eseguite possono essere sottoposte a collaudo ”;

e la , con le seguenti conclusioni: “ ”; Certificato di collaudo statico con la seguente dichiarazione finale “le opere sono state realizzate in conformità alle vigenti norme antisismiche di cui alle norme del Capo IV del DPR 380/2001 e dell’art. 62 del medesimo DPR (ex art. 28 legge 64/1974);

con la seguente dichiarazione finale “le opere sono state realizzate in conformità alle vigenti norme antisismiche di cui alle norme del Capo IV del DPR 380/2001 e dell’art. 62 del medesimo DPR (ex art. 28 legge 64/1974); Certificato di Conformità Impianto elettrico

Certificato di Conformità Impianto idrico – Sanitario

Certificato di Conformità Impianto radiante a pavimento

Certificato di Conformità Impianto Idrico Antincendio

Certificato di Conformità Impianto Rilevazione Incendio

Certificato di Conformità Impianto Fotovoltaico

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che nel plesso “Gran Sasso (Wojtyla e Don Vitetti)” non emerge nessuna criticità strutturale, nè di spazi, né impiantistica e nè igienico-sanitaria tali da compromettere la sicurezza e l’incolumità di alunni, docenti e personale ATA.

L’Amministrazione comunale continuerà a garantire la massima collaborazione istituzionale nel comune intento di tutelare la sicurezza, la serenità e il diritto all’istruzione dei nostri bambini e dell’intera comunità scolastica, confermando la massima disponibilità all’ascolto, al confronto ed al dialogo costruttivo.



Il Sindaco Dott. Sergio Ferrari