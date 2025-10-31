Le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone sono state impegnate sin dalle prime ore di questa mattina a causa del maltempo che ha colpito duramente parte della provincia. Le forti piogge e il vento hanno provocato numerosi disagi, richiedendo decine di interventi per fronteggiare situazioni di emergenza di diversa natura.

Gli operatori sono stati chiamati a intervenire per alberi caduti, tombini saltati, allagamenti di strade e scantinati, recupero di veicoli bloccati e soccorso a persone in difficoltà a causa di infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Al momento si contano oltre trenta interventi già conclusi e circa una decina ancora in attesa di essere effettuati.

Le zone più colpite risultano essere quelle della costa ionica, in particolare la frazione di Steccato di Cutro, dove le forti precipitazioni hanno reso impraticabili diverse strade. In alcuni tratti, l’acqua ha completamente sommerso la carreggiata, rendendo impossibile distinguere le corsie percorribili.

Durante un intervento di soccorso proprio in quella zona, un automezzo dei Vigili del Fuoco è uscito di strada a causa dell’allagamento, inclinadosi su un lato. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra gli operatori, e i danni al mezzo sono risultati lievi. Il veicolo è stato successivamente recuperato da un’altra squadra con l’ausilio dell’autogru in dotazione.

Attualmente i Vigili del Fuoco stanno ancora operando per completare le verifiche e gli interventi legati agli allagamenti residui, ma la situazione — dopo le ore più critiche — sta lentamente tornando alla normalità, con richieste che vanno gradualmente diminuendo verso l’ordinario.