Il liceo “G. V. GRAVINA” è stato presente a questo importante momento, assieme ad altre scuole della Calabria e di tutto il territorio nazionale. I 15 alunni meritevoli del liceo, hanno partecipato il 29 ottobre al pellegrinaggio alla Porta Santa, un momento di riflessione e preghiera.

Nella mattinata del 30 ottobre sono stati presenti all’udienza del Santo Padre Leone XIV.

Gli eventi rientrano nel calendario del giubileo del mondo educativo il cui motto è “La scuola è vita”. Evento fortemente voluto dal ministero che grazie al lavoro dell’ufficio scolastico regionale ci ha permesso di vivere questa esperienza unica.

È stato un privilegio per la nostra scuola prendere parte a questimomenti che solo nella giornata del 30 ottobre hanno coinvolto più di 6000 studenti provenienti dal territorio nazionale e internazionale. Hanno partecipato alla giornata del 30 ottobre anche il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara che ha insisto sul concetto di empatia “sul sentire e sorridere all’altro” e il cardinale José Tolentino de Mendonça prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

La nostra scuola ha risposto positivamente all’invito del Papa, quello di costruire insieme “un’alleanza educativa globale”. Durante l’evento, un momento significativo è stato la presentazione di una lettera scritta dagli studenti e indirizzata al Papa nel cui testo si cita: “la scuola è vita quando qualcuno ti vede davvero, è vita quando un insegnante pronuncia bene il tuo nome e all’improvviso ti mette subito in piedi… È vita quando l’errore non diventa una sentenza ma una cura, e da questa cura nasce la fiducia… È la possibilità di sbagliare e di rialzarsi e di scoprire che la caduta può diventare una scoperta”. Un ringraziamento va all’ufficio scolastico regionale.

