Il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha accolto il Presidente dell’Associazione “Il Dono” e fondatore del progetto “Chiediti se sono felice”, Dott. Alfonso Toscano, e ha sposato l’iniziativa promossa per incontrare gli alunni della scuola di Le Castella ove insiste un centro che si occupa di bambini affetti da disabilità.

L’iniziativa è volta a sostenere l’integrazione a sostegno delle persone e dei ragazzi frequentatori delle scuole e la loro inclusione nella società civile rafforzandone l’autostima.

Il progetto prevede una serie di incontri e riguarderà il disagio emotivo e comportamentale, l’inclusione sociale, il sostegno all’autonomia e all’autostima, il rapporto scuola-famiglia, il bullismo, il cyberbullismo e le dipendenze.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire agli studenti uno spazio di ascolto, di confronto e di crescita. Aderiscono al progetto “Chiediti se sono felice” numerosi professionisti del settore sanitario, della Chiesa e della Polizia di Stato.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Toscano ha inteso consegnare al Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, il titolo di socio onorario dell’associazione.

“Chiediti se sono felice”

