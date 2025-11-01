Il Comune di Melissa informa la cittadinanza che, a causa di un guasto elettrico alle pompe di sollevamento dell’impianto Sorical del Lipuda, si è resa necessaria l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua nella frazione Torre Melissa.

Le squadre tecniche di Enel e Sorical sono già sul posto e stanno operando con la massima urgenza per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto e riattivare la fornitura idrica nel più breve tempo possibile.

Secondo le prime stime, la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.

L’Amministrazione Comunale si scusa per il disagio arrecato ai cittadini e ringrazia tutti per la pazienza e la collaborazione, invitando a seguire i canali ufficiali del Comune per aggiornamenti in tempo reale.