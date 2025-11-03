Pesante sconfitta per i giovani rossoblù nella settima giornata di Primavera 2. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Empoli prende il largo nella ripresa con le reti di Monaco (doppietta), Mazzi, Blazic e un rigore iniziale, infliggendo al Crotone un ko senza appello.



CROTONE: Paciotti, D’Oppido, Valenza, Del Maschio (41’st Circelli), Adamo (41’st Pagano), Pierangeli, Fiore (26’st Lomonaco), Troiano, Del Piano (15’st Sinopoli), Terrasi, Buonaccorsi (41’st Sugamiele). All. Corrado

EMPOLI: Versari, Egan, Lauricella (1’st Guglielmino), Huqi, Antonini, Bembnista, Bagordo (39’st Mureddu), Mazzi, Monaco (39’st Babalola), Fiorini (20’st Rh), Zanaga (20’st Blazic). All. Filippeschi

Arbitro: Saccà di Messina

Reti: 6’st su rigore, 33’st e 35’st Monaco, 40’st Mazzi , 45’st Blazic

Ammoniti: Bembnista (E)

