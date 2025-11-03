Allo stadio Ezio Scida il Crotone passa in vantaggio al 17’ con Gomez, ma subisce subito il pareggio di Fischnaller e, nel recupero, il gol decisivo di Grandolfo che regala al Trapani una vittoria pesante. Prestazione altalenante dei rossoblù, incapaci di gestire il vantaggio e puniti nel finale da un Trapani più lucido e determinato.

CROTONE: Merelli; Andreoni (5’pt Berra), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Sandri (39’st Calvano), Vinicius; Zunno (39’st Gallo), Gomez, Maggio; Murano (9’st Piovanello). A disp.: Sala, Martino, Cocetta, Vrenna, Groppelli, Stronati, Bruno, Marazzotti, Leo. All. Longo

TRAPANI: Galeotti; Ciotti (32’st La Sorsa), Negro, Stramaccioni, Giron; Carriero (13’st Kirwan), Di Noia, Celeghin; Fischnaller (32’st Marcolini); Grandolfo, Vazquez (13’st Canotto). A disp.: Ujkaj, Salamone, Salines, Moie, Ciuferri, Pirrello, Motoc, Podrini, Palmieri. All. Aronica

ARBITRO: Castellone di Napoli

MARCATORI: 17’pt Gomez (C), 18’pt Fischnaller (T), 47’st Grandolfo (T)

AMMONITI: Ciotti (T), Celeghin (T)

SPETTATORI: 3.897