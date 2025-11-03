Under 17

Trasferta amara per le Under rossoblù in Campania. L’Under 15 di mister Quartuccio si arrende 8-4 in una gara spettacolare ma a senso unico, con reti crotonesi di Iozzi, Strangio (doppietta) e Ceraudo. Più equilibrata la sfida dell’Under 17 di mister Alba, che cede 4-3 dopo una partita combattuta: a segno per il Crotone Lami (doppietta) e Marcocci, ma il Giugliano la spunta nel finale grazie ai rigori trasformati da Giordano e Galizia.

Under 17: Giugliano-Crotone 4-3

GIUGLIANO: Sparavigna; Alborino (15’st Galizia), De Caro, Metafora (15’st Toriello), Panebianco, De Angelis, Robustelli, Massa, Onofrio (1’st Gargiulo), Giordano, Capasso (1’st Bottone). All. Borrelli

CROTONE: Brasacchio; Marsala, Crimi (15’st Carlomagno), Muraca, Greco, Cortese, Gullì (15’st Montesano), Cirillo (35’st Trayanov), Marcocci, Rizzo, Lami. All. Alba

Reti: 20’pt Robustelli (G), 28’pt e 15’st Lami (C), 8’st Marcocci, 25’st e 38’st su rigore Giordano (G), 30’st su rigore Galizia (G)

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Under 15

Under 15: Giugliano-Crotone 8-4 (foto sotto)

GIUGLIANO: Vernillo, Fierro, Di Nunzio (27’st Soria), Dalmazia, De Rosa, Acunzo, Conte (27’st Brizzi), Gargiulo (9’st Marino), Cangianiello (33’pt Bianco), Perasole (9’st Malvone), Aragona (9’st Schettino). ALl. Mora

CROTONE: Vinci (25’st Borrelli); Iozzi (25’st Messina), Boccia (6’st Borghetti), Strangio, Fiore, Mirarchi (20’pt Tamburrini), Pagliso, Mesuraca (6’st Fornazar), Petraglia (20’st Messina), Misuraca (15’st Ceraudo), Livadoti (20’pt Falzetta; 15’st Mercuri). All. Quartuccio

Reti: 2’pt Cangianiello (G), 4’pt e 6’st Gargiulo (G), 8’pt e 23’pt Aragona (G), 16’pt Perasole (G), 27’pt Iozzi (C), 15’st e 27’st Strangio (C), 21’st e 42’st Bianco (G), 41’st Ceraudo (C)