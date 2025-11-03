Oggi, lunedì 3 novembre, alle ore 10, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la presentazione della fase attuativa del progetto “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, alla presenza dell’europarlamentare Giusi Princi, ideatrice dell’iniziativa insieme all’Ordine degli Psicologi della Calabria, durante il suo precedente incarico di vicepresidente della Regione.

Il progetto, fortemente voluto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, rappresenta un passo concreto verso il potenziamento del benessere psicologico degli studenti, favorendo un dialogo costante tra scuola, famiglie e professionisti della salute mentale.

All’incontro prenderanno parte i dirigenti scolastici e i referenti per l’educazione alla salute delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, oltre ai partner istituzionali: l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine degli Psicologi della Calabria. Saranno presenti anche i dirigenti generali delle ASP delle province coinvolte e gli psicologi reclutati dalle stesse aziende sanitarie, grazie al trasferimento delle risorse disposto dalla Regione.

L’iniziativa intende consolidare la presenza stabile della figura dello psicologo all’interno delle scuole calabresi, offrendo un servizio di ascolto e supporto rivolto non solo agli studenti, ma anche ai docenti e alle famiglie.

Sono invitati a partecipare alla conferenza anche i genitori degli studenti, riconosciuti come parte fondamentale del percorso educativo e tra i principali fruitori del servizio.

Con “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, la Regione Calabria prosegue dunque nel suo impegno a favore della salute mentale e del benessere relazionale nelle scuole, puntando su un modello di intervento innovativo e inclusivo che mette al centro la persona e la comunità educativa.