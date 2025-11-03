In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone ha realizzato un allestimento vetrina, all’interno di una nota attività commerciale nel centro del capoluogo pitagorico, dedicato alle uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri, grazie al prezioso contributo del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa nasce con l’intento di rendere omaggio alla lunga tradizione di servizio, dedizione e sacrificio delle Forze Armate italiane, offrendo alla cittadinanza un’occasione unica per ammirare da vicino autentiche testimonianze della storia e dell’evoluzione dell’uniforme dell’Arma, simbolo di valore, disciplina e senso dello Stato.

Tra i pezzi esposti figurano due uniformi di grande valore storico e simbolico:

Uniforme da trombettiere (1833) – Frutto di una significativa riforma uniformologica che introdusse il celebre pennacchio blu e rosso, divenuto nel tempo segno distintivo dell’Arma. Per i trombettieri fu prevista una variante nei colori rosso e bianco, che ne sottolineava il ruolo particolare. In quello stesso periodo venne istituita anche la cosiddetta “Grande Divisa”, destinata a ispirare la successiva Grande Uniforme Speciale (GUS), tuttora utilizzata nelle cerimonie solenni dei Carabinieri.

Uniforme da campagna (1848) – Indossata dai Carabinieri che presero parte alla storica Carica di Pastrengo del 30 aprile 1848, episodio glorioso delle Guerre d’Indipendenza italiane. In quell’occasione, la coccarda blu posta sulla tipica lucerna, il caratteristico copricapo dei Carabinieri, venne sostituita con quella del tricolore nazionale, simbolo di patriottismo e unità.

Il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, istituito nel 1925 e con sede a Roma, è il custode delle secolari tradizioni dell’Arma. Nelle sue sale sono conservati cimeli, documenti, armi, uniformi e opere d’arte di grande valore. Nel Salone d’Onore sono custoditi i drappi dismessi della Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri, concessa alla Legione Allievi Carabinieri di Roma nel 1894 e successivamente, nel 1932, estesa a tutta l’Arma.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Museo Storico, l’allestimento consente di valorizzare la memoria e l’eredità dell’Arma dei Carabinieri, offrendo alla cittadinanza un’occasione di riflessione e orgoglio in occasione della Giornata dell’unità nazionale.